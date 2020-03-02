Konyaspor'da Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Konyaspor'da Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Konyaspor'da Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenman, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çalışma, gruplar halinde oynanan ayak tenisi ile sona erdi. Takımdan ayrı çalışan ve tedavi olan Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic ile Faruku Miya antrenmanda yer almadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar


Batı Çalışma Grubu, İttifak Holding, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:23 Kaynak: DHA
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