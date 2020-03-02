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Konyaspor'da Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı
6 saat önce
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:23 Kaynak: DHA
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Antrenman, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çalışma, gruplar halinde oynanan ayak tenisi ile sona erdi. Takımdan ayrı çalışan ve tedavi olan Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic ile Faruku Miya antrenmanda yer almadı.
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Antrenmandan detaylar
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