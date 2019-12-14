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Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
6 saat önce
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. Haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:30 Kaynak: AA
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. Haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Takım idmana Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde ısınma ve çabukluk hareketi ile başladı.
Antrenman pas çalışması ile devam etti ve 10'a 10 oyun ve taktik çalışması ile sona erdi.
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