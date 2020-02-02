Konyaspor'da Miya, bir ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor'da Miya, bir ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika Spor

Konyaspor'da Miya, bir ay sahalardan uzak kalacak

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor'da Antalyaspor maçında sakatlanan Farouk Miya'nın bir ay forma giyemeyeceği açıklandı.

Konyaspor'da Miya, bir ay sahalardan uzak kalacak, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor'da Antalyaspor maçında sakatlanan Farouk Miya'nın bir ay forma giyemeyeceği açıklandı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ikinci derece kas zorlanması ve yoğun ödem tespit edilen Miya'nın tedavisine başlandığı belirtildi.

Ugandalı futbolcunun durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp doktorumuz Abdülaziz Türksoylu, Antalyaspor maçında sakatlanan futbolcularımız Farouk Miya ve Rogerio Thuram'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Türksoylu, futbolcumuz Miya'nın bugün yapılan tetkikleri sonrasında sol kuadrisep kasın proksimalinde 2. derece kas zorlanması ve yoğun ödem tespit edildiğini, futbolcunun tedavisine hemen başlandığını ancak 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti. Türksoylu, ayrıca oyuncumuz Rogerio Thuram'ın alt çenesinde 3 santimetre yarası olduğunu, 4 dikiş atıldığını ancak Yakutel Denizlispor maçında oynamasında bir sakınca olmadığını açıkladı."

Her iki oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.

İttifak Holding, Antalyaspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor - F.Bahçe maçı sonrası saha karıştı
Dev maçın ardından Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı Emre Mor'dan Galatasaray'a veda mesajı Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 ile geçti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 20:51:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor'da Miya, bir ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]