Konyaspor'da MKE Ankaragücü hazırlıkları devam ediyor
09.12.2020 18:44
Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başlayan antrenman, topla oyun ile devam etti. Antrenmanda, Artem Kravets ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Oyuncular, 5'e 5 dönüşümlü olarak oynanan maçlarla antrenmanı tamamladı.
(İHA)
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