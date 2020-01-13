Konyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Konyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında 17 Ocak Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük aranın ardından sürdürdü.

Konyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında 17 Ocak Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük aranın ardından sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Minyatür kale ve 6'ya 3 top oyunlarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Ferhat Öztorun, Serkan Kırıntılı, Volkan Fındıklı, Ali Karakaya katılmazken, Deni Milosevic ve Marin Anicic fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

İttifak Holding, MKE Ankaragücü, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:18 Kaynak: AA
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