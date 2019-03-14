Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Rizespor Maçı Hazırlıkları

Konyaspor'da Rizespor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor'da Rizespor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda daha sonra pas, orta ve şut çalışmaları yapıldı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Mustapha Yatabare, Fallou Diagne ve Mücahit Atalay katılmazken Adis Jahovic takımdan ayrı çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:24 Kaynak: AA

Spor
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