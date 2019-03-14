Konyaspor'da Rizespor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor
ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık
Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda daha sonra pas, orta ve şut çalışmaları yapıldı.
Antrenmana, tedavilerine devam edilen Mustapha Yatabare
, Fallou Diagne
ve Mücahit Atalay
katılmazken Adis Jahovic takımdan ayrı çalıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:24 Kaynak: AA
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