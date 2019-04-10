Konyaspor'da Sivasspor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atiker Konyaspor
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:32 Kaynak: AA
, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık
Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tüm oyuncular katıldı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grupta yapılan 5'e 3 pas çalışmasıyla devam etti.
Yeşil-beyazlı ekip, taktik çalışma ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
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