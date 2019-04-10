Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Sivasspor Maçı Hazırlıkları

Konyaspor'da Sivasspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tüm oyuncular katıldı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grupta yapılan 5'e 3 pas çalışmasıyla devam etti.

Yeşil-beyazlı ekip, taktik çalışma ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:48 Kaynak: AA
Atiker Konyaspor, Sivasspor, Spor
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