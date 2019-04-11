Konyaspor'da Sivasspor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:35 Kaynak: AA
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, 3 grupta yapılan 5'e 3 pas çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, taktik çalışma ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Antrenmanda Paolo Hurtado, takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.
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