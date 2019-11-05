Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

8 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahada devam eden idmanda sporcular, çabukluk hareketleri ve 7'ye 4 pas çalışması yaptı.

Marko Jevtovic ve Deni Milosevic antrenmanda yer almazken, Jens Jonsson ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

İttifak Holding, Konyaspor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Belözoğlu, Abdennour'a küfür ettiği iddialarına açıklık getirdi!
Chelsea, Ajax ile 4-4 berabere kaldı! Slavia Prag'ı konuk eden Barcelona, Ondrej Kolar'a tosladı! Trabzonspor'da Jose Sosa, Krasnodar maçında yok!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 04:41:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]