Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
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Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

7 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahada devam eden idmanda oyuncular, çabukluk hareketleri ve 7'ye 4 pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla tamamlandı.

İttifak Holding, Konyaspor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:04 Kaynak: AA
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