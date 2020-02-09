Konyaspor'da teknik direktör arayışları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor'da teknik direktör arayışları başladı - Son Dakika Spor

Konyaspor'da teknik direktör arayışları başladı

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Günü kurtarmaya yönelik adımlar yerine, uzun vadede Konyaspor'un geleceğine yatırım yapacak bir teknik adamla anlaşabilmek için görüşmelere başlamıştır.

Konyaspor'da teknik direktör arayışları başladı, System.String[]

İttifak Holding Konya spor tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Günü kurtarmaya yönelik adımlar yerine, uzun vadede Konyaspor'un geleceğine yatırım yapacak bir teknik adamla anlaşabilmek için görüşmelere başlamıştır. Teknik direktör konusunda en kısa sürede en doğru kararı vermek için her türlü alternatifi özenle değerlendirdiğimizin camiamız tarafından bilinmesini isteriz" denildi.

Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Hocamız Aykut Kocaman özellikle sezonun ilk yarısının sonlarına doğru basın toplantısında da belirttiği üzere iki kez, alınacak her türlü karara saygı duyacağını açıklamış ancak yönetim kurulumuz hocamıza inandığını güçlü bir şekilde ifade ederek yanında olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştır.

Son olarak, dün evimizde Denizlispor ile oynadığımız maçın ardından basın mensuplarının sorusu üzerine sayın hocamız "Kulübün alacağı tasarrufu hiçbir beklentim olmadan kabul edeceğimi söylemiştim. Hala aynı yerdeyim ve hiçbir beklentim olmadan alınacak her türlü karara da saygılıyım. Bunun tekrar altını çiziyorum" şeklinde cevaplayarak bir kez daha bu konuya dikkat çekmiştir. Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman ile bugüne kadar uyuşamadığımız, anlaşamadığımız hiçbir konu olmamıştır. Saygı ve profesyonellik çerçevesinde onun bilgi ve birikimine inanarak bugüne kadar birlikte hareket ettik. Bugün yaptığımız son görüşmede de kendi tavsiyesi üzerine, değişikliğin her iki taraf için doğru olacağını konuşmasının bir bölümünde ifade etmiş, yönetim kurulumuz da bu tavsiye ve görüş doğrultusunda hareket etmiştir."

"KONYASPOR'UN MENFAATİNİ DÜŞÜNDÜK"

İki tarafında Konyaspor'un menfaatini düşündüklerini belirten açıklamada, "Bu yol ayrımıyla ilgili olarak, yönetimimizin Aykut Kocaman'ın görevine son vermesi ya da hocanın kendi istifası gibi bir durumdan bahsetmek doğru değildir. Burada taraflar arasında Konyaspor'un menfaatleri düşünülerek, değişikliğin hem takım üzerinde hem de camiada farklı bir hava oluşturacağı düşüncesinden yola çıkılmış ve ortak bir paydada buluşularak birlikte bir karar alınması söz konusudur. Konunun daha iyi anlaşılması için spor kamuoyunun bu kararı yukarıda anlatılanlar üzerinden yorumlaması çok daha doğru olacaktır" denildi.

"UZUN VADEDE KONYASPOR'UN GELECEĞİNE YATIRIM YAPMAK İSTİYORUZ"

En kısa sürede bir teknik adamla anlaşılacağı belirtilen açıklamanın devamında ise, "Bu gelişmenin ardından yönetim kurulumuz, günü kurtarmaya yönelik adımlar yerine, uzun vadede Konyaspor'un geleceğine yatırım yapacak bir teknik adamla anlaşabilmek için görüşmelere başlamıştır. Teknik direktör konusunda en kısa sürede en doğru kararı vermek için her türlü alternatifi özenle değerlendirdiğimizin camiamız tarafından bilinmesini isteriz. Takip edildiği üzere takımımız pazartesi gününü izinli olarak geçirecektir. Salı günü ise altyapı hocalarımız nezaretinde Göztepe ile oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacaktır. "


- Konya
İttifak Holding, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:56 Kaynak: DHA
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