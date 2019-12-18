Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de ilk yarının son iç saha maçında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan İttifak Holding Konyaspor, bir günlük aranın ardından yapılan antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 6'ya 3 ve pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Takımdan ayrı çalışan Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Riad Bajic, Marko Jevtovic ve Savaş Polat antrenmanda yer almazken, uzun süredir kadro dışında kalan Uğur Demirok ve Leonard Zuta ise takımla birlikte çalışmaya katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar


İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:22 Kaynak: DHA
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