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Konyaspor'da transfer

25 dakika önce

Süper Lig takımlarından Konyaspor, Hırvatistan'ın HNK Gorica'dan Ugandalı milli futbolcu Farouk Miya'yı kadrosuna kattı.

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Süper Lig takımlarından Konyaspor, Hırvatistan'ın HNK Gorica'dan Ugandalı milli futbolcu Farouk Miya'yı kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpte yapılan açıklamaya göre, forvet arkası ve orta sahada oynayabilen Miya ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Miya için düzenlenen imza törenine, 21 yaşındaki futbolcunun yanı sıra kulüp menajeri Seçkin Özdil katıldı.
İmza töreninde açıklamada bulunan Miya, "Stadyuma ve tesislere hayran kaldım. Kulübe adım atar atmaz ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi anladım. Bugün burada 3 yıllık imza attım. Bu süre içinde Konyaspor'a performansımla büyük katkı sağlamak istiyorum. Sezonun ilk maçını izleme şansım oldu. Çok kaliteli ve çok güçlü bir takıma sahibiz. Takıma kısa sürede adapte olacağıma ve elimden gelen gayreti sahada sonuna kadar göstereceğime eminim. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konyaspor formasıyla sahada olacağım günü heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Farouk Miya, Konyaspor'da 21 numaralı formayı giyecek.
Hırvatistan, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:00 Kaynak: AA
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