Konyaspor'da Traore ile yollar resmen ayrıldı
31 dakika önce
KONYASPOR, Burkina Fasolu oyuncu Abdou Razack Traore ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:09 Kaynak: DHA
KONYASPOR, Burkina
Fasolu oyuncu Abdou Razack Traore
ile yolların ayrıldığını açıkladı. Konyaspor
, sözleşmesi sezon sonunda sona eren 30 yaşındaki Abdou Razack Traore'nin takımdan ayrıldığı sosyal medya üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı Moryke Fofana, Abdou Razack Traore ve Adis Jahovic'e teşekkür eder, yeni takımlarında başarılar dileriz." denildi.
Traore, yeşil beyazlı formayı 60 maçta giyerek 9 gol atmayı başarmıştı.
- Konya
Önce arkadaşını, sonra da kendini vurdu
Eliz Sakuçoğlu, yeni sevgilisiyle kulüpte yaptığı dansla olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verdiği mesajı görmezden gelecek değiliz
Palamut lakerdalarının kavanozu 130 liradan satılıyor