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Konyaspor'da Traore ile yollar resmen ayrıldı

31 dakika önce

KONYASPOR, Burkina Fasolu oyuncu Abdou Razack Traore ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Konyaspor'da Traore ile yollar resmen ayrıldı, System.String[]

KONYASPOR,  Burkina Fasolu oyuncu  Abdou Razack Traore ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Konyaspor, sözleşmesi sezon sonunda sona eren 30 yaşındaki Abdou Razack Traore'nin takımdan ayrıldığı sosyal medya üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı Moryke Fofana, Abdou Razack Traore ve Adis Jahovic'e teşekkür eder, yeni takımlarında başarılar dileriz." denildi.
Traore, yeşil beyazlı formayı 60 maçta giyerek 9 gol atmayı başarmıştı.

 


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:09 Kaynak: DHA
Burkina, Abdou Razack Traore, Konyaspor, Spor
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