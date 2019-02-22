Konyaspor'da Yatabare Sakatlandı
2 saat önce
Atiker Konyaspor, futbolcusu Yatabare'nin sakatlandığını açıkladı.
Atiker Konyaspor
, futbolcusu Yatabare'nin sakatlandığını açıkladı.
Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında konuk edeceği Kayserispor
maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Yatabare'nin son antrenmanda bir pozisyonda ayağının kayması sonucu, yaşadığı sakatlığın ardından yapılan tetkiklerde diz iç yan bağlarında zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.
Başarılı forvetin Kayserispor maçında forma giyemeyeceği öğrenilirken Adis Jahovic'in de cezalı olması nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman
'ın hangi oyuncuya görev vereceği merak konusu oldu. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:41 Kaynak: İHA
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