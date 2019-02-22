Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Yatabare Sakatlandı

Konyaspor'da Yatabare Sakatlandı

2 saat önce

Atiker Konyaspor, futbolcusu Yatabare'nin sakatlandığını açıkladı.

Konyaspor'da Yatabare Sakatlandı, System.String[]
Atiker Konyaspor, futbolcusu Yatabare'nin sakatlandığını açıkladı.

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında konuk edeceği Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Yatabare'nin son antrenmanda bir pozisyonda ayağının kayması sonucu, yaşadığı sakatlığın ardından yapılan tetkiklerde diz iç yan bağlarında zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.

Başarılı forvetin Kayserispor maçında forma giyemeyeceği öğrenilirken Adis Jahovic'in de cezalı olması nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman'ın hangi oyuncuya görev vereceği merak konusu oldu. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:41 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PSG'den Ayrılan Lassana Diarra, Futbol Hayatına Noktayı Koydu FIFA'dan İngiliz Devi Chelsea'ye 2 Dönem Transfer Cezası

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Milli Oyuncu Zeki Çelik'i Öve Öve Bitiremedi Şampiyonlar Liginde Haftanın Futbolcusu Diego Godin Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:51:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Yatabare Sakatlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]