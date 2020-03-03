Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas, savunma ve hücum çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Antrenmana, tedavisi süren Farouk Miya katılmazken, Deni Milosevic ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:58 Kaynak: AA
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