Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavilerine devam edilen Uğur Demirok ve Marin Anicic katılmadı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, 5'e 2 pas çalışması ve sprint koşularıyla devam etti. Antrenman, topla oyun ve çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Alper Uludağ ve Marko Jevtovic, ikinci bölümde fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı.