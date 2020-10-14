Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

14.10.2020 19:25
Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve topla oyun ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, ülke milli takımlarında bulunan oyuncuların yanı sıra tedavisine devam edilen Uğur Demirok katılmadı.

Öte yandan milli takımdan dönen Farouk Miya takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışırken, tedavisine devam edilen Volkan Fındıklı ise salonda çalıştı.

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, İttifak Holding, Konyaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

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