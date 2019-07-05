Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. 2019 -2020 sezonu için Konya'da toplanarak sağlık kontrolünden geçen yeşil-beyazlılar yeni sezon öncesi Kayacık Tesislerindeki antrenmanla çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman antrenman öncesi futbolcular ve kulüp çalışanları ile tokalaşırken, günün anısına fotoğraf çektirildi. Teknik Direktör Aykut Kocaman yaptığı açıklamada, yeni sezona heyecanla başladıklarını, sakatlıklardan uzak, Konyaspor ailesi olarak başarılı bir sezon geçirmenin en büyük dileği olduğunu söyledi. Yeni transferler Riad Bajic ve Alper Uludağ'ın takıma katkı sağlayacağını belirten Kocaman, en az üç oyuncuya daha ihtiyaçları olduğunu dile getirdi. Takımdan gönderilecek oyuncular olduğuna da değinen Kocaman şöyle konuştu:

"Transferle için yönetim kurulu da doğru ve çok hızlı bir şekilde çalışıyor. İkinci kampa başlarken kadroyu tamamlamaya yakın oluruz diye düşünüyorum. Bizim yapacağımız transferler kadar aynı zamanda çeşitli nedenlerden dolayı takımdan göndereceğimiz oyuncularda var, bu konuda da yol alındı öyle gözüküyor. Eğer bunu da dengeli bir şekilde başarabilirsek bu büyük ihtimalle tempomuzun yükselmesine neden olacak. Aklımız yettiğince yönetime bir takım önerilerde bulunduk, onlarda uygun bir şekilde çalışıyorlar. Hem göndereceklerimiz hem de gidenlerle ilgili dengeyi kurabilirsek bu senenin daha iyi olma ihtimali yüksek görünüyor, umarım yanılmayız."

"SKORER OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR" Aykut Kocaman, skorer bir oyuncuya ihtiyaç duyduklarını, 3-4 oyuncuyla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Stoper oyuncu taleplerinin de olduğunu aktaran Kocaman, "Pozisyon olarak kenar oyuncuya ihtiyacımız gözüküyor. Oyun içinde sağ ya da sol diye sınıflandırmıyorum iki tarafta da oynayacak biraz skorer oyuncuya ihtiyacımız var. İsim vermek doğru değil. 3-4 oyuncuyla temaslar sürüyor. Bir ya da iki kenar oyuncu talebimiz var. Aynı zamanda stoperde ihtiyacımız var. Hem Filipovic hem de Fallou ameliyat olup geldiler. Nereye kadar gideceklerini kestirmek mümkün değil. Tamamlayıcı olarak bir stopere de ihtiyacımız var. Yavaş yavaş tamamlayacağız, lige hazır olacağımızı tahmin ediyorum" dedi. Geçen sezonlarda yüksek yaş ortalamasıyla oynadıklarına değinen Kocaman, yaş ortalamasını mutlaka düşürmelerini gerektiğini, bunun içinde genç oyunculara şans vereceğini sözlerine ekledi.

"İZİNLİ FUTBOLCULAR ANTRENMANA KATILMADI" Antrenmana izinli olan yeni transfer Riad Bajic'in yanı sıra Selim Ay, Ömer Ali Şahiner, Volkan Fındıklı, Uğur Demirok, Musa Araz, Leonard Zuta ile kaleciler Mücahit Atalay ve Ertuğrul Taşkıran katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman toplu çalışma ile sona erdi. 9 Temmuz Salı gününe kadar Konya'da çalışmalarını sürdürecek takım aynı gün 1. Etap Hazırlık Kampı için Bolu'ya hareket edecek. 20 Temmuz'a kadar hazırlıklarına Bolu'da devam edecek Konyaspor iki günlük iznin ardından 2. Etap çalışmaları için 23 Temmuz Salı günü Hollanda'ya hareket edecek. Takım yurt dışı kampını 3 Ağustos'ta oynayacağı son hazırlık maçının ardından tamamlayacak. Konyaspor iki günlük izin sonrasında 6 Ağustos'ta yeni sezon hazırlıklarına Konya'da devam edecek. Yeşil-beyazlıların 16 Ağustos'ta başlayacak 2019-2020 sezonu için Bolu ve Hollanda kampında 5 hazırlık maçı oynaması planlandı.

(H. İbrahim Parlak - Ramazan Çetin/İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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