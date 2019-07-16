Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

2 saat önce

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu kampında yapılan antrenmanlarla devam ediyor.

Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor, System.String[]
Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu kampında yapılan antrenmanlarla devam ediyor.

2019-2020 sezonunun hazırlıklarına Bolu kampında devam eden Konyaspor, güne sabah salonda ve sahada olmak üzere iki bölümde yaptığı antrenmanla başladı. Oyuncular antrenmanın ilk bölümde iki gruba ayrılarak salonda kuvvet ve CORE ısınma çalışması yaptı. Saha çalışması çabukluk hareketleri ile başladı. 4'e 2 top kapma çalışmasının ardından dönüşümlü olarak taktik çalışması ve topla oyun oynayan oyuncular antrenmanı çift kale maç ile tamamladı. Petar Filipovic ve Kadir Kaan Özdemir'in takımla çalışırken, Amir Hadziahmetovic'in ise takımdan ayrı fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda yer almayan Fallou Diagne ve Paolo Hurtado ise Atletik Performans Antrenörü Alper Aşçı yönetiminde çalıştı.

Antrenmanı kampı ziyaret eden Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, Kulüp Menajeri Seçkin Özdil ile birlikte izledi. - KONYA
Konyaspor, Sabah, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:37 Kaynak: İHA
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