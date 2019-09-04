Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
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Konyaspor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

3 saat önce

Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Konyaspor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda önce koşu ve ısınma hareketleri yapıldı.

İdman, 7'e 4 oyun, koşu, pas ve çabukluk hareketleri ve gerçekleştirilen çift kale maç ile tamamlandı.

Antrenmana ülke milli takımlarında bulunan Deni Milosevic, Riad Bajic, Erdon Daci ve Levan Shengelia ile tedavisi süren Paolo Hurtado katılmadı.

Denizlispor, Konyaspor, Kayacık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:18 Kaynak: AA
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