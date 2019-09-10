Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları
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Konyaspor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

46 dakika önce

Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından devam etti.

Konyaspor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları, System.String[]

Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından devam etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 3 oyun ve pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maç ile tamamlandı.

Antrenmana ülke milli takımlarında bulunan Deni Milosevic, Riad Bajic, Erdon Daci katılmazken Yevhen Opanasenko ve Paolo Hurtado ise fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Denizlispor, Konyaspor, Kayacık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:22 Kaynak: AA
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