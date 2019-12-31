Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması - Son Dakika
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Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması

6 saat önce

Konyaspor, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın takımın başında olduğunu, hoca arayışında olmadıklarını açıkladı.

Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması, System.String[]

Konyaspor, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın takımın başında olduğunu, hoca arayışında olmadıklarını açıkladı.


Konyaspor Yönetim Kurulu adına kulübün resmi web sitesinden yapılan açıklamada, son günlerde teknik direktör arayışında oldukları yönünde çıkan haberler yalanlandı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:


"Alanyaspor maçından sonra sayın hocamızın yönetimle irtibatı kestiği, büyük tartışmalar yaşandığı, teknik direktörümüz Aykut Kocaman'ın bazı isteklerde bulunduğu ve bunların kabul edilmediği gibi saçma sapan iddialar ortaya atılmıştır. Camiamız bilmeli ki; birkaç gündür basında yer alan haberlerin ve iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetimimiz sayın hocamızın sözleşmesi devam ederken hiçbir teknik adamla görüşmemiştir. Görüşmek için teşebbüste dahi bulunmamıştır. Hoca arayışına girmemiştir. Konyaspor'umuzun geleceğinin planlanmasında Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman olmaya devam edecektir. Öngörülen transferler yine her zaman olduğu gibi hocamız tarafından tespit edilmiştir. Öte yandan Sayın Hocamızın belirlediği isimlerle yollarımız ayrılacaktır. Yönetim Kurulumuz ve camiamız, daha önce olduğu gibi bundan sonra da kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hocamızın her zaman yanında olmaya devam edecektir. Açılacak yeni sayfada, yönetim kurulumuzun görev dağılımında da değişikliğe gidilecektir." - KONYA

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:44 Kaynak: İHA
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