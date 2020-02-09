Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor

Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Konyaspor Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasına ilişkin, "Bugün yaptığımız son görüşmede de kendi tavsiyesi üzerine, değişikliğin her iki taraf için doğru olacağını konuşmasının bir bölümünde ifade etmiş, yönetim kurulumuz da bu tavsiye ve görüş doğrultusunda...

Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması Açıklaması, System.String[]

Konyaspor Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasına ilişkin, "Bugün yaptığımız son görüşmede de kendi tavsiyesi üzerine, değişikliğin her iki taraf için doğru olacağını konuşmasının bir bölümünde ifade etmiş, yönetim kurulumuz da bu tavsiye ve görüş doğrultusunda hareket etmiştir." açıklamasında bulundu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Aykut Kocaman ile bugüne kadar anlaşamadıkları hiçbir konunun olmadığı belirtildi.

Kocaman ile kulübün saygı ve profesyonellik çerçevesinde hareket ettiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yaptığımız son görüşmede de kendi tavsiyesi üzerine, değişikliğin her iki taraf için doğru olacağını konuşmasının bir bölümünde ifade etmiş, yönetim kurulumuz da bu tavsiye ve görüş doğrultusunda hareket etmiştir. Bu yol ayrımıyla ilgili olarak, yönetimimizin Aykut Kocaman'ın görevine son vermesi ya da hocanın kendi istifası gibi bir durumdan bahsetmek doğru değildir. Burada taraflar arasında Konyaspor'un menfaatleri düşünülerek, değişikliğin hem takım üzerinde hem de camiada farklı bir hava oluşturacağı düşüncesinden yola çıkılmış ve ortak bir paydada buluşularak birlikte bir karar alınması söz konusudur."

Yeni teknik direktör arayışıyla ilgili açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yönetim kurulumuz, günü kurtarmaya yönelik adımlar yerine, uzun vadede Konyaspor'un geleceğine yatırım yapacak bir teknik adamla anlaşabilmek için görüşmelere başlamıştır. Teknik direktör konusunda en kısa sürede en doğru kararı vermek için her türlü alternatifi özenle değerlendirdiğimizin camiamız tarafından bilinmesini isteriz. Takımımız, salı günü altyapı hocalarımız nezaretinde Göztepe ile oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacaktır."

Aykut Kocaman, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:56 Kaynak: AA
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