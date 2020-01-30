Konyaspor'dan depremzedelere giyim yardımı - Son Dakika

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor Kulübünce gönderilen giyim malzemeleri, Elazığ'daki depremzedelere verildi.



Kulüp tarafından başlatılan "Elazığ- Malatya Üşümesin" kampanyası kapsamında Konyastore mağazalarında satılmakta olan kaban, ceket, eşofman takımları, pantolon, mont, yelek, atkı ve bere gibi kışlık ürünlerden oluşan 100 koli, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.



Polis ekipleri gönderilen giyim malzemelerini, kentteki ihtiyaç sahibi depremzedelere dağıttı.