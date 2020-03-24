Konyaspor'dan "evde kal" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor'dan 'evde kal' çağrısı - Son Dakika Spor

Konyaspor'dan "evde kal" çağrısı

6 saat önce

Konyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla herkese "evde kal" çağrısı yaptı.

Konyaspor'dan

Konyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla herkese "evde kal" çağrısı yaptı.

Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, "evde kal" çağrısında bulundu.

Kulübün sosyal medya üzerinden "#EvdeKal" ve "#BirlikteYeneceğiz" başlıklı etiketlerle yaptığı paylaşımda "En kısa sürede, çok daha güzel, çok daha mutlu ve çok daha sağlıklı günlerimizi, birlikte paylaşabilmek dileğiyle..." ifadeleri kullanıldı.

"Yaşlılar emanetimiz, onları kırmadan incitmeden uyaralım"

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmesinin ardından yeşil-beyazlı kulüpten "#Hayatevesığar" etiketiyle yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Yaşlılar bizim emanetimiz, velinimetimiz. Gönüllerini kırmadan, incitmeden uyaralım. Hem onları hem de sosyal mesafemizi koruyalım. Bu dönemde evimize, ailemize, misafir kabul etmeyelim. Biz büyük bir aileyiz. Evde kalalım. Kurallara uyalım."

Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:16 Kaynak: AA

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