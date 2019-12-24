Konyaspor'dan flaş açıklama; "Gerekirse istifa ederiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor'dan flaş açıklama; 'Gerekirse istifa ederiz' - Son Dakika Spor

Konyaspor'dan flaş açıklama; "Gerekirse istifa ederiz"

6 saat önce

İttifak Holing Konyaspor Yönetim Kurulu, Trabzonspor maçının ardından gece geç saatlere kadar süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Konyaspor'dan flaş açıklama;

İttifak Holing Konyaspor Yönetim Kurulu, Trabzonspor maçının ardından gece geç saatlere kadar süren bir toplantı gerçekleştirdi.


Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, yapılan toplantıyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden açıklama yayınladı.


İşte Hilmi Kulluk'un açıklamaları;


"Trabzonspor ile evimizde oynadığımız karşılaşmanın ardından Yönetim Kurulumuz kulüp idari binamızda bir toplantı gerçekleştirdi. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman da bu toplantının bir bölümüne katıldı ve birlikte mevcut durumla ilgili geniş çaplı bir değerlendirme yaptık.


Dün gece geç saatlere kadar süren toplantımızın sonunda bazı konularda karar almanın arifesine geldik.


Önümüzde bir ara dönem var. Bu dönemde yapacağımız transferlerin takımı istediğimiz yere taşıyacağı düşüncesi hepimizde mevcut. Camiamız rahat olsun. Konyaspor'umuzu sıkıntıya sokacak hiçbir şey yapmayız. Gerekirse istifamız da olur. Bunların hepsini arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Daha başarılı bir yönetim gelecekse biz bu konuda da elimizden geleni yaparız. Göreve geldiğimizden bu yana doğrularımızı yanlışlarımızı geniş şekilde değerlendirdik. Kısa süre içinde yapılması gereken ne varsa hepsini yapacağız."


Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına İstek Vakfı'ndan açıklama geldi
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu AK Partili 3 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti İngiliz basını, Trabzonspor'un Badou Ndiaye ile anlaştığını öne sürdü

Son Dakika Haberleri
02:14 İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3-2 Tokat Belediye Plevnespor - Son Dakika Spor
23:36 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika Spor
23:34 Gaziantep FK'nın hocası Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Spor
23:14 Fenerbahçe, James Nunnally içim resmi teklifi yaptı! - Son Dakika Spor
22:09 Yeni Malatyasporlu futbolcu Arturo Mina'nın oğlundan iyi haber - Son Dakika Spor
21:42 Rusya'nın iki köklü kulübü Serdar Aziz'e kanca attı - Son Dakika Spor
21:08 Fatih Terim'den Ali Koç'a imalı gönderme! Sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 02:30:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor'dan flaş açıklama; "Gerekirse istifa ederiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]