Konyaspor'dan 'gol' göndermesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konyaspor'dan 'gol' göndermesi - Son Dakika

Konyaspor'dan 'gol' göndermesi

6 saat önce

Konyaspor, Fenerbahçe maçının 16. dakikasında Ömer Ali'nin yaptığı kafa vuruşunda topun çizgiyi geçtiğini iddia edip, sosyal medya hesabından pozisyonun fotoğrafını paylaştı ve golün tanımını yazdı.

Konyaspor'dan 'gol' göndermesi, System.String[]

Konya spor, Fenerbahçe maçının 16. dakikasında Ömer Ali'nin yaptığı kafa vuruşunda topun çizgiyi geçtiğini iddia edip, sosyal medya hesabından pozisyonun fotoğrafını paylaştı ve golün tanımını yazdı.

Konyaspor'dan Fenerbahçe maçındaki kritik pozisyon hakkında gönderme geldi. Yeşil-beyazlı takım, Fenerbahçe maçının 16. dakikasında Ömer Ali'nin yaptığı kafa vuruşu pozisyonunda topun çizgiyi geçtiğini iddia ederek o anki fotoğrafı paylaştı. Yeşil-beyazlılar ayrıca golün tanımını da yaparak, hakeme göndermede bulundu. Konyaspor sosyal medya hesabından yapılan göndermede şu ifadeler yer aldı:

" Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi gibi spor müsabakalarında topun kale çizgisini geçmesi ile kazanılan sayının ismidir."

(İHA)

Fenerbahçe, Konyaspor, Ömer Ali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar

Son Dakika Haberleri
04:08 Dere yatağına otomobil devrildi: 1 ölü
04:04 Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangın söndürüldü
04:02 Lübnan'da koronavirüs nedeniyle camilerde namazlar askıya alındı
03:42 İstanbul polisinden kaçak makaron ve nargile tütünü operasyonu
03:39 İSTANBUL POLİSİNDEN KAÇAK MAKARON VE NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU (GENİŞ HABER)

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 04:30:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor'dan 'gol' göndermesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]