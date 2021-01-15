Konyaspor'dan "hatıra bilet" kampanyası

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak Göztepe maçı için "hatıra bilet" kampanyası başlattı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, hatıra biletlerin satışa çıktığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Taraftarlarımız, http://hatirabilet.konyastore.com.tr adresinden maçın biletlerini temin edebileceklerdir. Hatıra bilet satın almak isteyen taraftarlarımız, adı-soyadı, telefon numarası ile istediği tribünden bilet adetini seçecek ve SMS onayıyla doğrulama yapacak ödeme tamamlandıktan sonra 'biletlerim' sekmesinden hatıra bilet görseline ulaşacaktır. Daha önce sisteme girilen ve doğrulanan bilgiler neticesinde 'biletlerim' ekranda görülecektir. Bu sırada sistem otomatik olarak sıra ve koltuk numarası belirleyecektir.

Taraftarlarımız hatıra biletinin son halini dilerse sosyal mecralarda paylaşılabilecek ya da çıktısını alabileceklerdir. Hatıra bilet fiyatları; Kafem Kuzey Tribünü: 5 lira, Güney Şehitler Tribünü: 5 lira, Spor Toto Doğu Tribünü: 10 lira, Beysu Batı Tribünü: 20 lira, VIP: 50 lira"