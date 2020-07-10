Konyaspor'dan "maç tekrarı" talebi - Son Dakika

Konyaspor'dan "maç tekrarı" talebi

Konyaspor Kulübü, Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynadıkları ve 3-1 kaybettikleri maçta yaşanan penaltı pozisyonuna ilişkin hakem değerlendirmesinde kural hatası yapıldığı gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarlanmasını istedi.

Konya spor Kulübü, Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynadıkları ve 3-1 kaybettikleri maçta yaşanan penaltı pozisyonuna ilişkin hakem değerlendirmesinde kural hatası yapıldığı gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarlanmasını istedi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep FK ile dün Kalyon Stadı'nda karşılaşıldığı hatırlatılarak, "Karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek, VAR uyarısıyla küme düşme sıralamasını doğrudan etkileyen yanlış bir karar vermiştir. Müsabakanın son dakikalarına 1-0 önde girmişken maçın hakeminin verdiği kararla bir şehrin kaderiyle oynanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Karşılaşmanın 84. dakikasında cereyan eden pozisyonla ilgili kuraldan söz edilen açıklamada, Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) yayımladığı 2019-2020 sezonu oyun kurallarının 103. sayfasında yer alan Faul ve Fena Hareketler başlığının "topu elle tutmak" bölümünde, savunma oyuncusunun kafasından, vücudundan ya da ayağından sekip kola veyahut ele çarpmasından bahsedilmediği belirtildi.

Burada "doğrudan" ifadesinin esas alınması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Gaziantep FK- İttifak Holding Konyaspor maçında penaltı verilen pozisyonda top rakip oyuncunun ayağından çıktıktan sonra hiç kimseye temas etmeden 'doğrudan' futbolcumuz Volkan'ın eline çarpmamıştır. Bu yüzden spor kamuoyunda yapılan yorumlar ve bahse konu maddeler bu pozisyon için kesinlikle geçerli değildir. Oyunun 84. dakikasında yaşanan pozisyonu bire bir tarif eden madde 'Oyuncunun kendi kafasından ya da vücudundan (ayağı da dahil olmak üzere) doğrudan gelirse ihlal teşkil etmez' maddesidir. Burada da aslolan savunma oyuncusunun ayağından, kafasından ve vücudundan sekerek doğrudan eline-koluna temas etmesidir. Tıpkı bu maddede olduğu gibi top, rakip futbolcudan çıktıktan sonra direkt olarak ele temas etmemiş, oyuncumuzun sol ayağına dokunup yükseklik kazandıktan sonra eline doğrudan çarpmıştır.

Hakem Hüseyin Göçek burada kesinlikle kural hatası yapmıştır. Kural tartışmaya ve yoruma mahal vermeyecek kadar açıktır. Hakem hatasından bahsetmek de mümkün değildir. VAR incelemesi, pozisyonu tüm açıklığı ile görme, dolayısı ile topun oyuncumuzun ayağından geldiğini de açıkça görme imkanı tanımaktadır. Hakem bu durumu şüphesiz açıkça görmesine rağmen hatalı karar vererek, hakem hatası değil kural hatası gerçekleştirmiştir."

Müsabakanın İttifak Holding Konyaspor için hayati olduğuna işaret edilen açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor Kulübü olarak maçın kesinlikle tekrar edilmesini, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu üyelerinin de ellerini vicdanlarına koyarak ivedi ve adil şekilde karar vermelerini bekliyoruz. Konu hakkında gün içinde bütün detayların yer aldığı başvurumuzu federasyonumuza yapacağız." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:45 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor'dan 'maç tekrarı' talebi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:16 İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi 02:27 Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı 01:43 Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı 00:08 ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir 22:38 Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
19:10
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
18:13
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
17:31
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
17:31
Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu
17:02
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
15:37
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
15:36
iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü
15:29
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
14:51
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 19:26:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor'dan "maç tekrarı" talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]