Konyaspor'dan "maç tekrarı" talebi

Konya spor Kulübü, Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynadıkları ve 3-1 kaybettikleri maçta yaşanan penaltı pozisyonuna ilişkin hakem değerlendirmesinde kural hatası yapıldığı gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarlanmasını istedi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep FK ile dün Kalyon Stadı'nda karşılaşıldığı hatırlatılarak, "Karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek, VAR uyarısıyla küme düşme sıralamasını doğrudan etkileyen yanlış bir karar vermiştir. Müsabakanın son dakikalarına 1-0 önde girmişken maçın hakeminin verdiği kararla bir şehrin kaderiyle oynanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Karşılaşmanın 84. dakikasında cereyan eden pozisyonla ilgili kuraldan söz edilen açıklamada, Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) yayımladığı 2019-2020 sezonu oyun kurallarının 103. sayfasında yer alan Faul ve Fena Hareketler başlığının "topu elle tutmak" bölümünde, savunma oyuncusunun kafasından, vücudundan ya da ayağından sekip kola veyahut ele çarpmasından bahsedilmediği belirtildi.

Burada "doğrudan" ifadesinin esas alınması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Gaziantep FK- İttifak Holding Konyaspor maçında penaltı verilen pozisyonda top rakip oyuncunun ayağından çıktıktan sonra hiç kimseye temas etmeden 'doğrudan' futbolcumuz Volkan'ın eline çarpmamıştır. Bu yüzden spor kamuoyunda yapılan yorumlar ve bahse konu maddeler bu pozisyon için kesinlikle geçerli değildir. Oyunun 84. dakikasında yaşanan pozisyonu bire bir tarif eden madde 'Oyuncunun kendi kafasından ya da vücudundan (ayağı da dahil olmak üzere) doğrudan gelirse ihlal teşkil etmez' maddesidir. Burada da aslolan savunma oyuncusunun ayağından, kafasından ve vücudundan sekerek doğrudan eline-koluna temas etmesidir. Tıpkı bu maddede olduğu gibi top, rakip futbolcudan çıktıktan sonra direkt olarak ele temas etmemiş, oyuncumuzun sol ayağına dokunup yükseklik kazandıktan sonra eline doğrudan çarpmıştır.

Hakem Hüseyin Göçek burada kesinlikle kural hatası yapmıştır. Kural tartışmaya ve yoruma mahal vermeyecek kadar açıktır. Hakem hatasından bahsetmek de mümkün değildir. VAR incelemesi, pozisyonu tüm açıklığı ile görme, dolayısı ile topun oyuncumuzun ayağından geldiğini de açıkça görme imkanı tanımaktadır. Hakem bu durumu şüphesiz açıkça görmesine rağmen hatalı karar vererek, hakem hatası değil kural hatası gerçekleştirmiştir."

Müsabakanın İttifak Holding Konyaspor için hayati olduğuna işaret edilen açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor Kulübü olarak maçın kesinlikle tekrar edilmesini, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu üyelerinin de ellerini vicdanlarına koyarak ivedi ve adil şekilde karar vermelerini bekliyoruz. Konu hakkında gün içinde bütün detayların yer aldığı başvurumuzu federasyonumuza yapacağız." ifadeleri kullanıldı.