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Konyaspor'dan 'Şehitler Tribünü' kararı

1 saat önce

Süper Lig temsilcisi Konyaspor maçlarını oynadığı Büyükşehir Belediye Stadyumundaki güney tribününe 'Şehitler Tribünü' adını verdi.

Konyaspor'dan 'Şehitler Tribünü' kararı, System.String[]

Süper Lig temsilcisi Konyaspor maçlarını oynadığı Büyükşehir Belediye Stadyumundaki güney tribününe 'Şehitler Tribünü' adını verdi.


Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Hilmi Kulluk başkanlığındaki yönetim kurulunun haftalık olağan toplantısında Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için gündemdeki projeleri değerlendirdiği bildirildi. Bu kapsamda takımın maçlarını oynadığı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumundaki güney tribününe 'Şehitler Tribünü' adı verilmesi kararlaştırıldığı belirtilerek, "Tribünde daha önce Afrin Harekatı sırasında kulübümüzün kullandığı, 'Adımlarınız tüm dünyayı inletsin. Allah sizi iki cihanda aziz eylesin' duası ile terörle mücadelede şehit düşen askerlerimizin isimleri yer alacak" denildi. - KONYA

Barış Pınarı Harekatı, Konyaspor, Konya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:58 Kaynak: İHA
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