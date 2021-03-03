Konyaspor'dan sosyal medya paylaşımı için açıklama
03.03.2021 21:36
Konyaspor Kulübü, As başkanları Ali Kemal Işıkçeviren'in sosyal medyada tepki çeken Aykut Kocaman paylaşımları üzerine, "Aykut Kocaman, kulüp tarihimizde müstesna yeri olan önemli bir şahsiyettir ve hep öyle kalacaktır" açıklaması yaptı.
Konyaspor Kulübü, As başkanları Ali Kemal Işıkçeviren'in sosyal medyada tepki çeken Aykut Kocaman paylaşımları üzerine, "Aykut Kocaman, kulüp tarihimizde müstesna yeri olan önemli bir şahsiyettir ve hep öyle kalacaktır" açıklaması yaptı.
Kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Başakşehir FK ile oynadığımız müsabakanın ardından As başkanlarımızdan Ali Kemal Işıkçeviren'in kendine ait twitter hesabından sosyal medyada bir paylaşıma yapmış olduğu yorum tamamen kişisel görüşüdür, yönetimimizin görüş ve düşüncelerini kesinlikle yansıtmamaktadır. Aykut Kocaman, kulüp tarihimizde müstesna yeri olan önemli bir şahsiyettir ve hep öyle kalacaktır" denildi. - KONYA
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