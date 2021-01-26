Konyaspor'dan takım kaptanı Ömer Ali Şahiner'e duygusal klipli uğurlama - Son Dakika

Konyaspor'dan takım kaptanı Ömer Ali Şahiner'e duygusal klipli uğurlama

26.01.2021 16:37

İttifak Holding Konyaspor'un kaptanı Ömer Ali Şahiner, teknik heyet, takım arkadaşları ve personelle vedalaşarak Konya'dan ayrıldı.

İttifak Holding Konyaspor'un kaptanı Ömer Ali Şahiner, teknik heyet, takım arkadaşları ve personelle vedalaşarak Konya'dan ayrıldı. Ömer Ali Şahiner'in şehirden ayrılışını, takımı duygusal bir kliple duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan uğurlama videosu için, 29 yaşındaki oyuncu için MEDAŞ Büyükşehir Belediye Stadı'nda veda töreni düzenlendi.

Videoda Ömer Ali Şahiner'in sahaya yalnız girip bir süre boş koltuklara bakıp ardından gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Şahiner'in konuşmasına yer verildiği bölümde ise deneyimli futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Burası benim evim, yuvam. Ben bu şehirde emekledim, yürüdüm, düştüm. Tekrar ayağa kaktım, koştum. Çok çalıştım çabaladım. Sonunda herkes beni bu şehrin evladı olarak gördü ve bana bu gururu yaşattı. Bir zamanlar benim en büyük hayalimdi bu formayı giymek. Şimdi Konya'da binlerce çocuk bu aşkla yanıp tutuşuyor. Geriye dönüp baktığımda tüm sevdalılarda olduğu gibi, inişler-çıkışlar, heyecanlar ve tarihe kazanan büyük başarılar oldu. Bir zamanlar top oynadığı sokaklarda Ömer Ali formalı çocuklar görmek en büyük mutluluğum. Lig üçüncülüğü, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi… Bunları hepsini armaya sevdalı insanlarla yaşadığım için çok mutluyum. Çünkü ben bu şehre sevdalıyım.

Deplasmana ve kampa gittiğimizde bu şehrin havasını, suyunu, sokaklarını özlerdim. Yine özleyeceğim ama artık ayrılık vakti geldi çattı. Bir gün bu muhakkak olacaktı, bugüne nasipmiş. Ayrılıklar da sevdaya dahil diyerek üzerimde tırnağının ucu dahi olsa emeği olan herkesten helallik istiyorum. Beni desteklemekten vazgeçmeyen büyük taraftarlarımıza, başkanlarımıza, yöneticilerime, hocalarımıza, takım arkadaşlarıma ve personele teşekkür ediyorum. Bu formayı çok sevdim ve gururla terlettim. Şimdi ayı heyecan, heves ve disiplinle bana inananları mahcup etmemek için çalışacağım. Hoşça kal hüzünlerim, mutluluklarım, anılarım. Hoşça kal güzel şehrim."

Videonun sonunda ise Şahiner, MEDAŞ Büyükşehir Belediye Stadı'ndan teknik ekip ve stat çalışanlarına el sallayarak ayrılıyor.

Konyaspor'dan takım kaptanı Ömer Ali Şahiner'e duygusal klipli uğurlama
Konyaspor'dan takım kaptanı Ömer Ali Şahiner'e duygusal klipli uğurlama
Konyaspor'dan takım kaptanı Ömer Ali Şahiner'e duygusal klipli uğurlama
Konyaspor'dan takım kaptanı Ömer Ali Şahiner'e duygusal klipli uğurlama

Ömer Ali Şahiner, Konyaspor, Ömer Ali, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor'dan takım kaptanı Ömer Ali Şahiner'e duygusal klipli uğurlama - Son Dakika Spor


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