Son Dakika Haberleri: Konyaspor'dan Vali Toprak'a sürpriz
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Konyaspor'dan Vali Toprak'a sürpriz

1 saat önce

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, teknik direktör Aykut Kocaman ve sporcular, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın doğum gününü kutladı.

Konyaspor'dan Vali Toprak'a sürpriz, System.String[]

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, teknik direktör Aykut Kocaman ve sporcular, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın doğum gününü kutladı.

Vali Toprak, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen sürpriz doğum günü kutlamasında yaptığı konuşmada, Yukatel Denizlispor karşısında elde edilen galibiyetin kendisi için en güzel doğum günü hediyesi olduğunu söyledi.

Maçı ailesiyle birlikte büyük bir heyecanla takip ettiğini vurgulayan Toprak, şunları kaydetti:

"Kazandığımız için çok mutluyum. İnşallah bundan sonraki maçlarda da takımımızın aynı başarıyı göstereceğine inancım tam. Aykut hocamıza ve futbolcularımıza inanıyoruz. Ayrıca burada bu güzel nazik organizasyon için hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim için çok anlamlı bir doğum günü oldu. Bazen bana soruyorlar hangi takımı tutuyorsun diye fanatik Konyasporluyum şeklinde cevap veriyorum. Gerçekten bu şekilde hissediyoruz ve takımımızın maçlarını yakından takip ediyoruz. Tekrar başta başkanımız Hilmi Kulluk, yönetim kurulu üyeleri, Aykut hocam ve siz değerli futbolcu arkadaşlarıma bu güzel kutlama için çok teşekkür ediyorum."

Vali Toprak kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kestikten sonra bir süre futbolcularla sohbet etti.

Takım kaptanı Ali Çamdalı ise Kayacık Tesisleri'ne zaman zaman bu tür ziyaretlerin olduğunu ancak il defa bir kutlama yaptıklarını söyledi.

Mustafa Toprak, Orhan Toprak, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:26 Kaynak: AA
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