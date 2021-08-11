Konyaspor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, 16 Ağustos'ta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. İdman, savunma-hücum organizasyonu çalışmasının ardından top oyunlayla tamamlandı.
Tedavileri devam edilen Musa Çağıran, Barış Yardımcı ve Erdon Daci takımdan ayrı çalışırken antrenmanda U 17 Milli Takım kampında bulunan Ahmet Karademir de yer almadı.
Kaynak: AA
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