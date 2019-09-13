Son Dakika Haberleri: Konyaspor Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Konyaspor Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

1 saat önce

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 4. hafta maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Konyaspor, günün tek çalışmasını sabah saatlerinde yaptı.

Konyaspor Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 4. hafta maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Konyaspor, günün tek çalışmasını sabah saatlerinde yaptı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana milli takımda bulunan Ali Karakaya, takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Fallou Diagne ile Paolo Hurtado katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, el topu ile devam etti.

Futbolcular, yarı sahada dönüşümlü olarak 4'e 4 ve 5'e 5 topla oyunun ardından yapılan taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

(İHA)

Denizlispor, Konyaspor, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konyaspor, İttifak Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı
İstanbul için peş peşe uyarılar: Fırtına geliyor AK Parti'den Davutoğlu'nun istifasına ilk yorum: Milletin çizdiği yoldan sapanlar her yerden istifa edebilir Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede sektör temsilcilerine sitem etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 16:01:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konyaspor Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]