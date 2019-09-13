Son Dakika Haberleri: Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

1 saat önce

- Konyaspor Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyorKONYA - Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 4. hafta maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Konyaspor, günün tek çalışmasını sabah saatlerinde yaptı.

- Konyaspor Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

KONYA - Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 4. hafta maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Konyaspor, günün tek çalışmasını sabah saatlerinde yaptı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana milli takımda bulunan Ali Karakaya, takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Fallou Diagne ile Paolo Hurtado katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, el topu ile devam etti.

Futbolcular, yarı sahada dönüşümlü olarak 4'e 4 ve 5'e 5 topla oyunun ardından yapılan taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Konyaspor, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:08 Kaynak: İHA
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