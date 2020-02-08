Konyaspor - Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor - Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - Son Dakika Spor

Konyaspor - Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

6 saat önce

Konyaspor ile Denizlispor arasındaki karşılaşma ile Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor.

Konyaspor - Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?, System.String[]

Konyaspor ile Denizlispor arasındaki karşılaşma ile Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği maçta iki takımın da puan kaybına tahammülü yok. Peki, Konyaspor Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler


KONYASPOR DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?


Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor, Denizlispor'u konuk edecek. 8 Şubat Cumartesi günü saat 14: 00'te oynanacak olan karşılaşma, BeIN SPORTS HD 2 kanalından canlı izlenebilecek ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edilebilecek.


Muhtemel 11'ler...


Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Sukubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Jonsson, Hadziahmetovic, Milosevic, Thuram.


Denizlispor:  Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Sackey, Mustafa Yumlu, Recep Niyaz, Murawski, Olcay Şahan, Sedat Şahintürk, Barrow, Rodallega.


Volkan Bayarslan, Denizlispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:29 
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