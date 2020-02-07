Konyaspor, Denizlispor maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor, Denizlispor maçına hazır - Son Dakika Spor

Konyaspor, Denizlispor maçına hazır

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor, Denizlispor maçına hazır, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip son çalışmasını Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla sonlandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Farouk Miya ile kaleci Ozan Can Oruç katılmadı.

İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor karşılaşması, yarın saat 14.00'te Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.

İttifak Holding, Denizlispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:02 Kaynak: AA
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