Konyaspor, denizlispor maçının hazırlıklarına yeniden başladı
50 dakika önce
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, iki günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:19 Kaynak: DHA
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor
, iki günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla Denizlispor
maçının hazırlıklarına başladı.
Yeşil beyazlı ekip, iki günlük iznin ardından akşam saatlerinde Kayacık
Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla 4'üncü haftada deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 3 oyun ve pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana milli takımlarda bulunan Deni Milosevic, Riad Bajic, Erdon Daci, Ali Karakaya
ile Paolo hurtado ile Yevhen Opanasenko katılmadı.
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Antrenmandan detaylar
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