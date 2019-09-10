Son Dakika Haberleri: Konyaspor, denizlispor maçının hazırlıklarına yeniden başladı
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Konyaspor, denizlispor maçının hazırlıklarına yeniden başladı

39 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, iki günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı.

Konyaspor, denizlispor maçının hazırlıklarına yeniden başladı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, iki günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı.

Yeşil beyazlı ekip, iki günlük iznin ardından akşam saatlerinde Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla 4'üncü haftada deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 3 oyun ve pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana milli takımlarda bulunan Deni Milosevic, Riad Bajic, Erdon Daci, Ali Karakaya ile Paolo hurtado ile Yevhen Opanasenko katılmadı.

Denizlispor, Konyaspor, Kayacık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:55 Kaynak: DHA
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