Konyaspor Eduok'u kiraladı - Son Dakika

Konyaspor Eduok'u kiraladı

Konyaspor, Nijeryalı forvet Samuel Eduok ile 1 sezonluğuna kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Konyaspor Eduok'u kiraladı, System.String[]

Konyaspor, Nijeryalı forvet Samuel Eduok ile 1 sezonluğuna kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Konyaspor, Hırvatistan'ın Hajduk Split takımında forma giyen Samuel Eduok ile 1 sezonluğuna kiralık olarak sözleşme imzaladı. Eduok kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan imzayı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde attı. 26 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Samuel Eduok daha önce ülkemizde Kasımpaşa ve BB Erzurumspor kulüplerinde forma giydi. Geçtiğimiz sezon Hajduk Split'te 31 maçta forma giyen golcü oyuncu 11 gol 3 asistle oynadı. Eduok, Konyaspor'da 70 numaralı formayı giyecek. - KONYA

Hajduk Split, Hırvatistan, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 18:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaspor Eduok'u kiraladı - Son Dakika Spor

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