Konyaspor, Endri Çekiçi'yi kadrosuna kattığını açıkladı

İttifak Holding Konyaspor, Arnavutluk Milli Takım futbolcusu Endri Çekiçi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Arnavutluk Milli Takım futbolcusu Endri Çekiçi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine kulübümüz adına Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Camgöz katıldı. On numara, merkez orta saha ve sol kanatta forma giyen Endri Çekiçi geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde 31 maçta 2 gol 2 asistle oynadı. Profesyonel kariyerinde 179 müsabakaya çıkan ve bu karşılaşmalarda 36 gol kaydeden Endri Çekiçi, İttifak Holding Konyaspor'umuzda 23 numaralı formayı giyecek" denildi.