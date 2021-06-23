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Konyaspor, Eskişehirspor'un kapanmaması için imza verdi - Son Dakika

Konyaspor, Eskişehirspor'un kapanmaması için imza verdi

23.06.2021 15:37
Konyaspor, Eskişehirspor'un kapanmaması için imza verdi, System.String[]

Eskişehirspor'da ikinci başkanlık yapan ve şu an divan kurulu üyeliğinde bulunan Fatih Baturaygil, Eskişehirspor'un kapanmaması için Konyaspor'un imza verdiğini belirterek, "Kalanlarımız imzalarını versinler.

Eskişehirspor'da ikinci başkanlık yapan ve şu an divan kurulu üyeliğinde bulunan Fatih Baturaygil, Eskişehirspor'un kapanmaması için Konyaspor'un imza verdiğini belirterek, "Kalanlarımız imzalarını versinler. Transferi açalım. Yönetimi oluşturup borçlarını ödeyelim" dedi.

Eskişehirspor'un kayyuma bırakılmaması için sayılı günler kaldı. Divan kurulunun elinde bulunan takımın yönetimi 28 Haziran 2021 tarihinde yapılacak genel kurulda yönetime aday çıkmaz ise kayyuma bırakılacak. Divan kurulu üyeleri transfer tahtasının açılması için mücadeleye devam ediyor. Kulübün borçlu olduğu 29 imza kaldı. İmzaların tamamlanmasıyla açılacak transfer tahtası sonrasında yönetimin oluşturulacağı tahmin ediliyor. Yönetimin oluşturulması durumunda yeni bir takım kuracak olan kırmızı-siyahlı ekip TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmak için mücadele verecek. Öte yandan eğer transfer tahtası açılmaz ise, kulüp kayyuma devredilecek. Takımın borçlarından ötürü kapanmaya gideceği süreç başlayacak. Anadolu'nun yıldızı olarak gösterilen Eskişehirspor'un kurtulması için şehrin 7'den 70'inin gözü transfer tahtasının açılmasında.

Konuyla ilgili çalışmaları yürüten Divan Kurul Üyesi Fatih Baturaygil, alınan imzalar hakkında konuştu.

Konyaspor'un bugün verdiği imza ile Eskişehirspor'un yanında olduğunu ifade eden Baturaygil, kalan imza sahiplerine de seslenerek, destek istedi.

"BİZİM ÖNÜMÜZÜ AÇSINLAR, BORÇLARINI ÖDEYELİM"

Baturaygil, transfer tahtasını açmak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Herhangi bir yönetim oluşmaz ise biz anahtarı Vali Bey'e teslim ederiz ve kulüp kayyuma kalır. Kayyum sonucunda da Gaziantepspor, Karabükspor ve Mersin İdam Yurdu gibi kapanırız. Burada Eskişehirspor aşkı çok büyük gerçekten. Şehir onunla yatıp kalkıyor. İmza vermeyenler gerçekten ellerini vicdanına koysun. İmzaları versinler ve biz bir yönetim oluşturalım. Bu paraları ödemek için geleceğiz. Tek amacımız bu futbolcu arkadaşlara borç ödemek olacak. Yeter ki bizim önümüzü açsınlar. Bu çocukların yüzünü güldürsünler. Onların da paraları var, alın terleri var. Bize yardımcı olsunlar. Bugün Konyaspor verdi ve ona çok sevindik. Geçen dönem 5 imzamız kalmıştı, bir tanesi Konyaspor'du. Yeni bir başkan atandı ve ona çok teşekkür ediyorum. O da bir camianın başkanı. Herhalde empati yaptı ve imzayı verdi. Futbolcu arkadaşlarımızdan yardımcı olmalarını istiyoruz. Biz transferi açarsak bu ligde mücadele edebilecek bir takım oluşturmak istiyoruz. Daha sonrasında da borçları ödemek istiyoruz. Biz borçları ödeyeceğiz" dedi.

(Aydın Sarıoğlu - Şevket Can Çikot/İHA)

Konyaspor, Eskişehirspor'un kapanmaması için imza verdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaspor, Eskişehirspor'un kapanmaması için imza verdi - Son Dakika Spor


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