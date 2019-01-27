Son Dakika Haberleri: Konyaspor Evinde 2 Golle Kazandı

Konyaspor Evinde 2 Golle Kazandı

38 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde Antalyaspor ile karşılaştı.

Konyaspor Evinde 2 Golle Kazandı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadele Atiker Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Skubic'in ceza sahası önünde verdiği pası bekletmeden kaleye gönderen Marko Jevtovic'in şutu Antalyaspor savunmasına çarparak ağlarla buluştu. 1-0 34. dakikada sağ kanatta topla buluşan Skubic'in ceza sahası dışından çektiği şut kaleciden geri döndü, Antalyaspor savunması topu son anda uzaklaştırdı. 56. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Skubic'in vurduğu şut arka direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-0 71. dakikada Atiker Konyaspor atağında verilen ara pasla ceza sahası içinde topla buluşan Adis Jahovic'in vurduğu şut kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı. 78. dakikada sağ taraftan gelişen Antalyaspor atağında topla buluşan Hakan'ın ceza sahası içerisinde Konyasporlu futbolcuları geçerek vurduğu şut az farkla dışarı çıktı.

KÜNYE

Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil Konyaspor: Serkan xx, Skubic xxx, Ali xx, Filipovic xx, Zuta xx, Volkan xx, Jevtovic xxx, Traore xxx (Mücahit Can dk. 88 ?), Milosevic xx, Fofana xx (Diagne dk. 74 x), Jahovic xx (Yatabare dk. 77 x) Yedekler: Mahmut, Mücahit, Selim, Uğur, Opanasenko, Ferhat, Erdon Daci Teknik Direktör: Aykut Kocama Antalyaspor: Boffin x, Nazım x, Salih x, Bahadır x, Cissokho xx, Zeki x (Mevlüt dk. 46 x), Grando x, Drole x, Hakan xx, Serdar x (Doğukan dk. 46 x), Doukara x Yedekler: Ferhat,Osman, Silva, Mustafa, Yekta, Harun, Batuhan, Sergen,

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz Goller: Jevtovic (dk. 10), Skubic (dk. 56) (Konyaspor) Sarı kartlar: Drole (Antalyaspor), Traore (Konyaspor)

(Mustafa Uslu - Mustafa Beşer/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:06 Kaynak: İHA

Konyaspor, Atiker Konyaspor, Antalyaspor, Spor
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