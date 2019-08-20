Son Dakika Haberleri: Konyaspor, Farouk Miya ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Konyaspor, Farouk Miya ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

55 dakika önce

Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Hırvatistan'ın HNK Gorica ve Uganda Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Farouk Miya ile sözleşme imzaladı.

Konyaspor, Farouk Miya ile 3 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]
Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Hırvatistan'ın HNK Gorica ve Uganda Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Farouk Miya ile sözleşme imzaladı. Kanatlarda ve forvet arkasında görev yapabilen genç futbolcu için Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda imza törenine gerçekleştirildi. Kendisini yeşil beyazlılara bağlayan 3 yıllık sözleşmeye imza atan Miya, büyük bir camiaya geldiğini belirterek şunları söyledi: "Stadyuma ve tesislere hayran kaldım. Kulübe adım atar atmaz ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi anladım. Bugün burada 3 yıllık imza attım. Bu süre içinde Konyaspor'a performansımla büyük katkı sağlamak istiyorum. Sezonun ilk maçını izleme şansım oldu. Çok kaliteli ve çok güçlü bir takıma sahibiz. Takıma kısa sürede adapte olacağıma ve elimden gelen gayreti sahada sonuna kadar göstereceğime eminim. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konyaspor formasıyla sahada olacağım günü heyecanla bekliyorum." dedi.

Farouk Miya'nın 21 numaralı formayı giyeceği belirtildi
Hırvatistan, Konyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:34 
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