Son Dakika Haberleri: Konyaspor, Farouk Miya'yı transfer etti
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Konyaspor, Farouk Miya'yı transfer etti

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Hırvatistan'ın HNK Gorica forması giyen Farouk Miya ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, Farouk Miya'yı transfer etti, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Hırvatistan'ın HNK Gorica forması giyen Farouk Miya ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, forvet arkası ve orta sahada oynayabilen Miya ile resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.
Farouk Miya'nın sözlerine yer verilen açıklamada, Uganda Milli Futbol Takım oyuncusunun, stat ve tesislere hayran kaldığı, Konyaspor'a performansıyla büyük katkı sağlamak istediği ifade edildi.
Miya'nın, Konyaspor'da 21 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.
Hırvatistan, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:48 Kaynak: AA
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