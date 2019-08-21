Konyaspor, Farouk Miya'yı transfer etti
1 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Hırvatistan'ın HNK Gorica forması giyen Farouk Miya ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:48 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor
, Hırvatistan
'ın HNK Gorica forması giyen Farouk Miya ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, forvet arkası ve orta sahada oynayabilen Miya ile resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.
Farouk Miya'nın sözlerine yer verilen açıklamada, Uganda Milli Futbol
Takım oyuncusunun, stat ve tesislere hayran kaldığı, Konyaspor'a performansıyla büyük katkı sağlamak istediği ifade edildi.
Miya'nın, Konyaspor'da 21 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.
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