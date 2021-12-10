Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig 16. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın son çalışmasını yaptı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman daha sonra top oyunu ve 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Futbolcular, idmanı çabukluk hareketleri ve taktik çalışma ile tamamladı. Antrenmana tedavisine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Oğulcan Ülgün katılmadı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

(Enver Furkan Çelebioğlu-İHA)