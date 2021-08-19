Konyaspor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna katmaya çok yakın
19.08.2021 17:47
Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında yer almayan ve teknik direktör Vitor Pereira'nın raporuyla kadro dışı kalan Mame Thiam'ın yeni takımı belli oldu. Senegalli futbolcunun bazı pürüzlerin giderilmesinin ardından Süper Lig ekibi Konyaspor'la sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Geçen sezon sarı-lacivertli formayla 34 maça çıkan Thiam, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'de yaprak dökümü devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda Ozan Tufan'ın ardından Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği bir diğer futbolcu Mame Thiam'ın da yeni takımı netleşti.
UFAK PÜRÜZLERİN ÇÖZÜLMESİNİN ARDINDAN İMZAYI ATACAK
Fanatik'in haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Konyaspor 'un transfer etmek istediği Mame Thiam, Yeşil-Beyazlı kulüple anlaşmaya varırken transferin önündeki tek engel olarak Kasımpaşa ile Fenerbahçe'nin arasındaki "sonraki satıştan pay" maddesi olduğu öğrenildi. Ufak pürüzlerin giderilmesi halinde 28 yaşındaki golcü yeni sezonda Konyaspor forması giyecek.
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